Цыгане украли трех лошадей в Ленобласти и попались полиции

Всеволожск, 27 июля. Сотрудники полиции задержали преступников, укравших трех лошадей во Всеволожском районе Ленинградской области.

В конце мая в отдел полиции поступила информация о том, что в Корневском поселке с огороженной территории личного хозяйства были похищены три лошади. По этому факту правоохранители возбудили уголовное дело.

Силовики задержали двух цыган, подозреваемых в воровстве лошадей. Установлено, что это были отец и сын 55-ти и 25-ти лет.

Ранее двое цыган убили пенсионера и попытались скрыть следы преступления при помощи поджога. Подозреваемые были задержаны.