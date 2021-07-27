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Цыгане украли трех лошадей в Ленобласти и попались полиции
Происшествия
Цыгане украли трех лошадей в Ленобласти и попались полиции
pixabay.com  /  PD

Всеволожск, 27 июля. Сотрудники полиции задержали преступников, укравших трех лошадей во Всеволожском районе Ленинградской области.

В конце мая в отдел полиции поступила информация о том, что в Корневском поселке с огороженной территории личного хозяйства были похищены три лошади. По этому факту правоохранители возбудили уголовное дело.

Силовики задержали двух цыган, подозреваемых в воровстве лошадей. Установлено, что это были отец и сын 55-ти и 25-ти лет.

Ранее двое цыган убили пенсионера и попытались скрыть следы преступления при помощи поджога. Подозреваемые были задержаны.

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