Жительница Новокузнецка поймала выпавшего из окна ребенка

Новокузнецк, 27 июля. Неравнодушная женщина спасла полуторагодовалого малыша, который выпал из окна второго этажа в одном из жилых домов Новокузнецка.

Женщина подбежала с протянутыми руками к открытому окну, в створке которого стоял малыш. Через некоторое время ребенок упал с высоты, но спасительнице удалось его поймать.

В момент произошедшего родители пострадавшего находились дома. Услышав крики на улице, они подбежали к окну и увидели женщину, державшую на руках их ребенка.

Благодаря действиям местной жительницы у малыша зафиксированы лишь небольшие ушибы. Правоохранители занялись поисками неравнодушной женщины.

На днях полуторагодовалый ребенок выпал с балкона шестого этажа дома в Новой Москве, сообщало РИАМО. Пострадавший доставлен в больницу.