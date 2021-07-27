Участковый спас запертую на балконе пенсионерку в Саяногорске

Саяногорск, 27 июля. Участковый помог пожилой жительнице Саяногорска, которая оказалась запертой на своем балконе ночью.

Как сообщает пресс-служба МВД Хакасии, инцидент произошел накануне ночью. В полицию обратились жильцы многоквартирного дома в восьмом микрорайоне, которые сообщили, что на балконе находится 83-летняя женщина и не может попасть в свою квартиру после того, как дверь захлопнулась от сильного порыва ветра. Телефон бабушка оставила в квартире, а на улице в течение долгого времени никто не появлялся. Только утром, заметив случайного прохожего, она позвала на помощь.

Прибывший на место участковый вызвал пожарную бригаду, а сам поднялся на второй этаж по лестнице и открыл балконную дверь изнутри. Пенсионерке не потребовалась помощь медиков. Женщина поблагодарила стража порядка, а тот посоветовал ей сменить замок на балконной двери, чтобы избежать повторения ситуации.

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