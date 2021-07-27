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Лидия Федосеева-Шукшина привела любовника в дом через три дня после смерти мужа

  /   Обновлено: 27 июля 2021 10:05
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Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина привела любовника в дом через три дня после смерти мужа
Кадр из фильма «Линия Марты»

Москва, 27 июля. Кинооператор и фотокорреспондент Анатолий Ковтун, друживший с режиссером Василием Шукшиным, рассказал неприятную правду о вдове товарища — актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной.

По словам Ковтуна, артистка была главной любовью в жизни Шукшина, но сама никогда не любила супруга. Еще при жизни режиссера Федосеева-Шукшина тесно общалась с оператором Михаилом Аграновичем, который впоследствии стал ее мужем, утверждает фотокорреспондент. Более того, актриса привела любовника в дом практически сразу после ухода Шукшина из жизни.

«Он пришел в дом Лидии Николаевны как в свой через три дня после смерти Шукшина», — отметил Ковтун.

Женщина, которая любила мужа, никогда не будет говорить о нем гадости, уверен кинооператор, при этом Федосеева-Шукшина рассказывала, как супруг гонялся за ней с топором по квартире. Фотокорреспондент утверждает, что Шукшин ни разу не поднял на жену и пальца. Режиссер мог замахнуться на актрису топором, но это скорее был театральный жест, чтобы остановить супругу, которая стала изменять почти в открытую, пояснил Ковтун.

«Лидия Николаевна жила в свое удовольствие, пользовалась и подчас злоупотребляла своей женской привлекательностью», — рассказал оператор в интервью «Экспресс газете».

Лидия Федосеева-Шукшина замужем за продюсером Бари Алибасовым. Супруги едва не развелись из-за скандала с квартирой, принадлежащей актрисе. Алибасов говорил, что не хочет расторгать брак, поскольку любит жену.

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ковтун федосеева-шукшина шукшин
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