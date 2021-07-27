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Эфир: Зачем нужны праздники в пандемию — отвечает Ирина Смолина
Общество
Эфир: Зачем нужны праздники в пандемию — отвечает Ирина Смолина
pxhere.com  / 

Во вторник, 27 июля, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг заслуженной артистки РФ, общественного деятеля, организатора проектов в социально-культурной сфере, президента фонда «Новая высота» Ирины Смолиной.

Насколько сильно повлияла пандемия на индустрию праздников — как общегородских, так и частных? Как много разорилось частных компаний, работавших в этой сфере? Нужны ли вообще праздники в нынешней ситуации, не являются ли они пиром во время чумы?

Кому помогает фонд «Новая высота»? Что за люди становятся лидерами конкурсов «Мужчина года», «Женщина года», «Петербургская семья»? На эти и другие вопросы отвечает гостья студии.

В ходе брифинга обсуждается и современная российская журналистика. Ирина Смолина известна как автор и ведущая телепрограмм, которые задавали тренды в 90-е, — «Петербургская панорама», «Невская волна», «Петербургский силуэт». Как она оценивает уровень профессионализма российских журналистов? Можно ли его сравнить с тем, что было 20-30 лет назад?

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смолина организация праздников
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