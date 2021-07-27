Минфин предложил равномернее распределять налоги между бюджетами регионов

Москва, 27 июля. Министерство финансов Российской Федерации подготовило предложения по более равномерному распределению налогов между бюджетами субъектов страны.

В ведомстве разработали две основных новых меры, рассказал журналистам федеральный чиновник. Данную информацию также подтвердили собеседник «Ведомостей» в администрации губернатора одного из российских регионов и близкий к кабмину источник.

Первая инициатива подразумевает более справедливое начисление налога на прибыль компаний по месту реального производства их продукции. Второе предложение заключается в зачислении НДФЛ за удаленно работающих россиян в бюджет того региона, где они находятся на данный момент. Речь идет о месте налогового учета физического лица и временной регистрации.

Министерство финансов также готовит тестовую систему на чувствительность бюджета к экономическим шокам. Устойчивость доходов и расходов страны ведомство планирует испытывать регулярно.