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Минфин предложил равномернее распределять налоги между бюджетами регионов
Экономика
Минфин предложил равномернее распределять налоги между бюджетами регионов
ФБА «Экономика сегодня»  /  Наталья Макеева

Москва, 27 июля. Министерство финансов Российской Федерации подготовило предложения по более равномерному распределению налогов между бюджетами субъектов страны.

В ведомстве разработали две основных новых меры, рассказал журналистам федеральный чиновник. Данную информацию также подтвердили собеседник «Ведомостей» в администрации губернатора одного из российских регионов и близкий к кабмину источник.

Первая инициатива подразумевает более справедливое начисление налога на прибыль компаний по месту реального производства их продукции. Второе предложение заключается в зачислении НДФЛ за удаленно работающих россиян в бюджет того региона, где они находятся на данный момент. Речь идет о месте налогового учета физического лица и временной регистрации.

Министерство финансов также готовит тестовую систему на чувствительность бюджета к экономическим шокам. Устойчивость доходов и расходов страны ведомство планирует испытывать регулярно.

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