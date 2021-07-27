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Пятерых ростовчан обвиняют в организации незаконной миграции
Происшествия
Пятерых ростовчан обвиняют в организации незаконной миграции
Prt Scr 78.мвд.рф  /  пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Ростов-на-Дону, 27 июля. Прокуратура Ростовской области признала виновными пять ростовчан в организации незаконной миграции.

Как отметили в ведомстве, начиная с осени 2018 года по лето 2020, группа из пяти человек организовала пребывание на территории нашей страны более 40 иностранных граждан.

По версии следствия, ростовчане находили иностранцев, заинтересованных в получении рабочего патента и регистрации. После, за определенное вознаграждение, мигранты получали регистрацию в подконтрольном фигурантам дела хостеле и разрешение на работу.

В настоящее время уголовное дело направлено в городской суд Железнодорожного района.

Ранее ФАН сообщал, что суд Кировского района Ростова-на-Дону признал ростовчанина виновным в подделке документов, в частности удостоверений сотрудников ФСБ, СК, прокуратуры и полиции.

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