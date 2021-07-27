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Рост выпуска алюминия зафиксировали в компании «Русал»
Экономика
Рост выпуска алюминия зафиксировали в компании «Русал»
rusal.ru  /  Пресс-служба компании «Русал»

Москва, 27 июля. Российская компания «Русал» по итогам второго квартала 2021 года произвела 936 тысяч тонн алюминия. Это оказалось на 0,4% больше относительно предыдущего квартала.

При этом за первое полугодие объем выпуска металла достиг 1,868 млн тонн. Рост производства составил 0,1% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, передает ТАСС со ссылкой на отчет предприятия.

Объем продаж алюминия за апрель-июнь увеличился на 7,9% по сравнению с январем-мартом и достиг 1,038 млн тонн. За полгода этот показатель составил 2 млн тонн, повысившись на 5,8% относительно шести месяцев минувшего года.

Правительство России ранее ввело пошлины на экспорт металла в целях стабилизации цен на внутреннем рынке. Однако такая мера способна привести к сокращению производства, заявили в «Русале».

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