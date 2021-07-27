МИД Таджикистана: российские военные не вернутся на границу с Афганистаном

Душанбе, 27 июля. Таджикистан не испытывает необходимости привлекать российских военных к защите своих границ, заявил глава МИД центральноазиатской страны Сироджиддин Мухриддин.

Сотрудничество Москвы и Душанбе в военно-технической области развивается вполне успешно, сообщил Мухриддин агентству РИА Новости.

«Вопрос возвращения российских пограничников на таджикско-афганскую границу не рассматривается», — подчеркнул глава МИД Таджикистана.

По его словам, группа российских пограничных советников работает в Таджикистане в обычном плановом режиме.

За последние недели обстановка на границе Таджикистана и Афганистана существенно обострилась ввиду успешного наступления отрядов «Талибана»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) на позиции правительственных войск.

Ранее сообщалось, что талибы подвергли обстрелу комплекс правительственных зданий в центре Кабула.

1 Организация запрещена на территории РФ.