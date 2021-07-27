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Селевой поток сошел на участок федеральной трассы в Кабардино-Балкарии

  /   Обновлено: 27 июля 2021 09:59
Происшествия
Селевой поток сошел на участок федеральной трассы в Кабардино-Балкарии
оперштаб Краснодарского края

Нальчик, 27 июля. Движение на единственной дороге, ведущей к Эльбрусу, перекрыли из-за селя. Погибших и пострадавших нет.

Сотрудники МЧС перекрыли движение по федеральной автодороге А-158, Прохладный — Баксан — Азау, из-за схода селевого потока. Инцидент произошел на 88-м километре трассы, в районе поселка Эльбрус. Специалисты обещают расчистить дорогу в течение трех часов. Сообщается, что уровень реки Баксан критических значений не превышает.

В результате ЧП никто не пострадал, сообщили в МЧС. На месте происшествия работают две единицы спецтехники и семь человек из дорожной службы.

Железнодорожный мост обрушился в Забайкалье из-за дождей, сообщал сайт 360tv.ru. ЧП произошло на Трансибирской железнодорожной магистрали, на перегоне Куэнга-Укурей, недалеко от села Нижняя Куэнга Сретенского района Забайкалья.

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эльбрус сель поток
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