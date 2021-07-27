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Ущерб от лесных пожаров в Якутии превысил 1 млрд рублей

  /   Обновлено: 27 июля 2021 09:58
Происшествия
Ущерб от лесных пожаров в Якутии превысил 1 млрд рублей
pxhere.com

Якутск, 27 июля. Прямой ущерб от лесных пожаров в Якутии превысил 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Специалисты проводят активную работу по его возмещению. На данный момент был добровольно компенсирован ущерб в размере около 150 тыс. рублей, кроме того, МЧС принимает принудительные меры. Суды удовлетворили ходатайство о наложении ареста на имущество лиц, виновных в сложившейся ситуации.

По информации, предоставленной дознавателями, большинство природных пожаров происходят по естественным причинам. На втором месте — неосторожное обращение с огнем.

Лесные пожары бушуют и в Республике Карелия. Из-за тревожной обстановки власти приняли решение ввести режим ЧС.

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пожары якутия ущерб
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