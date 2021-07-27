Два человека пострадали в аварии с трамваем в Курске

Курск, 27 июля. Дорожный инцидент с участием трамвая произошел на улице Запольной. Транспортное средство сошло с рельсов.

Как сообщает пресс-служба МВД, авария случилась около 8:00. Трамвай двигался со стороны улицы Красного Октября по направлению к улице Верхней Луговой и по непонятным причинам сошел с рельсов. В результате произошедшего травмы получили 71-летний пассажир и 34-летняя прохожая. В настоящее время они госпитализированы.

Расследованием причин произошедшего занимаются правоохранительные органы. Обстоятельства и подробности аварии выясняются. Для этого назначены соответствующие проверки.

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