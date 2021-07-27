Экс-участница «Дома-2» не стала раздувать скандал из-за поездки 8-летнего сына за рулем

Москва, 27 июля. Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова никак не отреагировала на поездку сына за рулем авто. Отец мальчика, который и посадил его за руль, заявил, что «пацан должен расти пацаном».

Бывшему участнику скандальной телестройки Антону Гусеву придется заплатить крупный штраф в размере 33 тысяч рублей. На днях он решил заняться воспитанием своего 8-летнего сына и посадил ребенка за руль автомобиля. Мальчик, сидя на водительском кресле, прокатился по дорогам Москвы.

Гусев похвастался успехами сына, опубликовав небольшой ролик в Instagram-аккаунте. Видео заинтересовало сотрудников ГИБДД — они то и выписали экс-участнику «Дома-2» штраф. Сам Антон Гусев не видит в своем поступке ничего предосудительного. Он заявил, что ни о чем не жалеет ведь его сын был счастлив за рулем.

«О поступке не жалею, ведь сын и я были счастливы. Но штраф надо заплатить!» — заявил звезда реалити-шоу.

Такое же отношение к инциденту с ГИБДД было и мамы 8-летнего мальчика — Евгении Феофилактовой. Гусев боялся, что его бывшая жена набросится на него с обвинениями и упреками, однако девушка не стала раздувать скандал из-за поездки сына за рулем. Феофилактова не раз жаловалась, что экс-супруг редко видится с наследником. Поэтому, судя по всему, она рада даже такому «опасному» общению сына с отцом.

Сам Гусев недавно опубликовал пост в соцсетях, где заявил, что «пацан должен расти пацаном». По словам бывшего участника «Дома-2», он объясняет наследнику, что в жизни нужно рисковать и «принимать решения исходя из своих желаний».

Ранее бывшая участница телепроекта «Дом-2» Ирина Пинчук поделилась эмоциями после рождения ребенка. Звезда призналась, что столкнулась с психологическими проблемами.