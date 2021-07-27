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Власти Саудовской Аравии жестко ограничат передвижение непривитых граждан

  /   Обновлено: 27 июля 2021 09:54
Общество
Власти Саудовской Аравии жестко ограничат передвижение непривитых граждан
wikipedia.org  /  B. alotaby / CC BY-SA 4.0

Эр-Рияд, 27 июля. Непривитые жители Саудовской Аравии с 1 августа не смогут посещать общественные места. Для свободного передвижения им потребуется сертификат о вакцинации.

Ограничения вводятся на посещение государственных учреждений, а также ряда экономических, общественных, культурных и иных мероприятий. В целом граждане не смогут находиться где-либо, кроме своего дома. О введении таких жестких мер власти Саудовской Аравии предупреждали еще в середине мая. Таким способом они надеются предотвратить распространение COVID-19.

Коронавирус за счет мутаций стал похож на сезонную простуду. Его сопровождают насморк, кишечные расстройства, а также боль в горле, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков. Потеря обоняния у больных встречается все реже.

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