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Землю под знаменитым саратовским Крытым рынком вернули в собственность государства
Общество
Землю под знаменитым саратовским Крытым рынком вернули в собственность государства
pixabay.com  / 

Саратов, 27 июля. Земельный участок под знаменитым Крытым рынком вернулся в государственную собственность, о чем рассказал мэр Михаил Исаев. Решение вынес арбитражный суд Саратовской области. 

Крытый рынок был построен в 1916 году по проекту архитектора Василия Люкшина. В городе существует легенда, что при постройке рынка в фундаменте был спрятан клад, но пока ничего обнаружено не было.  

«Саратовские власти активно взялись за возвращение территорий в федеральную собственность. В основном это касается исторических зданий, в частности, можно вспомнить ситуацию с кинотеатром «Победа». Для города это, конечно, плюс, но некоторых коммерсантов такие решения могут огорчить», — рассказал корреспонденту ФАН юридический консультант Валерий Трофимов. 

Возле саратовского сарая нашли груду человеческих костей трехлетней давности. Также рядом были обнаружены фрагменты мужской одежды.

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