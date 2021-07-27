Власти Дагестана набирают дополнительно более 70 бригад скорой помощи

Махачкала, 27 июля. В Дагестане появится дополнительно более 70 бригад скорой помощи. Для этого на работу в медорганизации республики примут свыше тысячи человек.

«Разрешить министерству здравоохранения увеличить штатную численность работников государственных медицинских организаций, оказывающих скорую медпомощь вне медицинской организации, на 1095 штатных единиц для укомплектования 73 дополнительных бригад скорой медицинской помощи», — говорится в распоряжении правительства Дагестана.

В документе отмечается, что финансирование соответствующих мероприятий будет произведено за счет средств бюджета территориального Фонда обязательного медицинского страхования. По данным регионального минздрава, в Дагестане для оказания скорой помощи задействованы 189 бригад. При этом потребность в них составляет 262 бригады.

В начале марта власти республики попросили федеральный центр увеличить штатную численность бригад скорой помощи. Тогда министр здравоохранения региона Татьяна Беляева объясняла, что для этого требуется разрешение Минздрава России. По ее словам, за последние два года в Дагестан поступило более 200 машин скорой помощи. Для работы на них теперь требуется укомплектовать свыше 70 бригад.

Ранее ФАН сообщал, что почти 90% погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории Дагестана умерли до приезда машин скорой помощи. Для более оперативного оказания экстренной медпомощи пострадавшим вдоль федеральной трассы в республике планируется построить девять вертолетных площадок.