Кто в 20 не был либералом… Политически манёвренный деятель. Колонка Анатолия Вассермана

(Предваряя очередную колонку уважаемого публициста напоминаем, что в ней правят бал авторские орфография и пунктуация, а мнение автора может не совпадать с мнением редакции. — Прим. ФАН)

Все оЧеПатки и препинаки — авторские. Редакция ничего не тронула.

Уинстон Леонард Рэндолф-Хенрич (1874.11.30–1965.01.24) настолько известнее всех прочих членов рода Спенсёр-Чёрчилл вместе взятых, что когда говорят просто «Чёрчилл», имеют в виду именно его. Достаточно перечислить его роли в британском правительстве: председатель Совета по торговле (1908.04.12–1910.02.14), министр внутренних дел (1910.02.19–1911.10.24), канцлер герцогства Ланкастер — пост к тому времени уже не значимый, но почётный (1915.05.25–1915.11.25), министр вооружений (1917.07.17–1919.01.10), военный министр (1919.01.10–1921.02.13), министр авиации (1919.01.10–1921.02.13), министр по делам колоний (1921.02.13–1922.10.19), канцлер казначейства, то есть министр финансов (1924.11.06–1929.06.04), первый лорд Адмиралтейства, то есть военно-морской министр (1911.10.24–1915.05.25, 1939.09.03–1940.05.11), министр обороны (1940.05.10–1945.07.26, 1951.10.26–1952.03.01) и — как венец карьеры — премьер (1940.05.10–1945.07.26, 1951.10.26–1955.04.05). И практически всё это время — ещё и депутат палаты общин: многие британские государственные посты могут занимать только её члены (что обыграно, например, в прекрасном детективе «Чисто английское убийство»). Вдобавок неплохой историк и прозаик, блестящий публицист и оратор: публичную карьеру начал как репортёр, а за мемуары «Вторая мировая война» (о них он ехидно сказал: история будет ко мне благосклонна — ведь я сам её напишу) и речи в парламенте удостоен в 1953‑м Нобелевской премии по литературе с формулировкой «за высокое мастерство произведений исторического и биографического характера, а также за блестящее ораторское искусство, с помощью которого отстаивались высшие человеческие ценности».

Кстати насчёт Ё в его фамилии. Русский — единственный из языков, о чьём устройстве я хоть что-то знаю, где этот звук возможен только в ударном положении. В остальных языках он отчётливо произносится и без ударения. Например, в названиях японских городов Кёто и Токё ударение приходится на первый слог, но нам приходится, чтобы не путаться в ударениях, писать Киото и Токио. В фамилии Спенсёр (как в большинстве слов языков германской группы индоевропейской семьи) ударение на первом слоге, как и в Чёрчилл.

wikipedia.org / Priest, L C (Lt), Royal Navy official photographer

Второй по известности Чёрчилл — Джон Уинстонович (1650.05.26–1722.06.16). Для него учреждены титулы графа Малборо (1689.04.09) за его помощь в смене династии — так называемой Славной революции — в 1688‑м и герцога Малборо (в декабре 1702‑го) для упрощения в тогдашней феодальной традиции его общения с партнёрами из союзных стран и подчинёнными как командующего британскими войсками в войне за испанское наследство (1701–1714), где он, кстати, проявил себя лучшим изо всех полководцев. Из его семи детей один сын и одна дочь умерли ещё во младенчестве, старший сын Джон (1686.02.13–1703.02.20) не оставил ему внуков. Герцогский титул особым решением парламента унаследовала старшая из оставшихся дочерей Хенриэтта (1681.07.19–1733.10.24). Её сын Уильям (1700–1731.08.24) также не оставил потомства. Титул перешёл к сыну третьей дочери первого герцога Малборо Анны (1683.02.27–1716.04.15) Чарлзу Чарловичу Спенсёру (1706.11.22–1759.10.20). Его потомки получили двойную фамилию Спенсёр-Чёрчилл.

Отец Уинстона Леонарда — Рэндолф Хенри Джон-Уинстонович Спенсёр-Чёрчилл (1849.02.13–1895.01.24) — был всего лишь третьим из сыновей седьмого герцога Малборо. Поэтому прав на титул не имел: лордом его называли разве что из учтивости. Зато в правительстве побывал: министр по делам Индии (1885.06.24–1886.01.28), канцлер казначейства (1886.08.03–1886.12.22). Кратковременность занятия постов — не его вина: эти правительства оказались недолговечны ввиду нестабильности расклада в парламенте.

Уинстон Леонард начал политическую карьеру, естественно, в консервативной партии, представлявшей в основном интересы аристократов и пополняемой из их же рядов. Но немалую часть партийных решений он критиковал. Да и на фоне многих других представителей знати среди консерваторов выглядел худородным. 1904.05.31 он перешёл в либеральную партию.

wikipedia.org / Press Association / Общественное достояние

Решение оказалось удачным. Первый правительственный пост — заместителя министра по делам колоний — он получил уже 1905.12.12, а потом, как видно из вышеприведенного списка его министерских должностей, понёсся всё выше. Даже провал задуманной им попытки захвата пролива Дарданеллы силами флота и десанта (1915.02.19–1916.01.09) не вывел его из правительства полностью: побыв канцлером Ланкастера (без особых обязанностей) и покомандовав на фронте 6‑м батальоном шотландских королевских фузилёров (то есть гвардейской частью), он вернулся в качестве министра вооружений (к тому моменту их производство в Британии уже вышло из хаоса начального периода войны). Он был нужен, помимо прочего, как символ: вот, мол, даже представители прославленных родов понимают, что будущее за либералами!

Но в ходе Первой Мировой войны (1914.08.01–1918.11.11) значительная часть британских аристократов погибла: даже тем, кто считал главным своим долгом прожигание жизни, пришлось вспомнить, что дворянство даётся прежде всего за военные заслуги, а потому налагает соответствующие обязанности (сам Чёрчилл тоже поработал фронтовиком). Зато позиции либералов пошатнулись: им не простили, что ход войны оказался далеко не столь успешным, как в её начале надеялось общество, а возместить затраты на неё и подавно не удалось. Либералов стала теснить новая тогда лейбористская — трудовая — партия, да и консерваторы стали популярнее. Чёрчилл проиграл выборы в парламент в 1922‑м, довыборы в 1923‑м и вновь стал депутатом только в 1924‑м благодаря тому, что часть аппарата консерваторов его поддержала. Уже в 1925‑м он вернулся в консервативную партию и оставался в ней до смерти.

wikipedia.org / U. S. Signal Corps - Library of Congress / Общественное достояние

В ходе первой после его перехода депутатской кампании на одном из предвыборных собраний спросили: почему, собственно, он раньше перешёл в либералы, а теперь — в консерваторы? Подтекст вопроса очевиден: бегаешь, гад, куда выгоднее. Чёрчилл — не просто могучий публицист и оратор, но ещё и сильный импровизатор — ответил: кто в двадцать лет не был либералом — у того нет сердца; кто в сорок лет остался либералом — у того нет ума.

Текст часто бывает умнее своего автора. Независимо от послужного списка самого Чёрчилла его слова напоминают всем нам, что накопленный жизненный опыт — и большинства личностей, и общества в целом — указывает: даже очевидно полезные перемены оказываются успешны, когда опираются на устойчивый массив стабильных — порою многовековых — структур и ценностей.