Штраф в 35 тысяч рублей заплатит ростовчанин за продажу поддельных удостоверений ФСБ

Ростов-на-Дону, 27 июля. Городской суд Кировского района признал жителя донской столицы виновным в подделке документов, в частности удостоверений сотрудников ФСБ, СК, прокуратуры и полиции.

Как пояснили в пресс-службе территориального управления ФСБ, качество подделок было высокого уровня.

За пять лет работы, ростовчанин изготовил более 250 различных документов, среди которых встречались дипломы, доверенности и свидетельства. Продажа шла через интернет, там же мошенник находил и своих заказчиков. Передача товара осуществлялась посредством транспортных компаний на вымышленные данные.

Когда преступника разоблачили, ему было предъявлено обвинение по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов». По решению суда, ростовчанин был признан виновным и за свою противоправную деятельность теперь заплатит штраф в размере 35 тысяч рублей.

Ранее ФАН рассказывал, как восемь лет лишения свободы получил руководитель нескольких строительных компаний Ростова-на-Дону за хищение 138 млн рублей у 283 ростовчан.