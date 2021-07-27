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Доллар вырос на открытии торгов Мосбиржи

  /   Обновлено: 27 июля 2021 09:06
Экономика
Доллар вырос на открытии торгов Мосбиржи
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 27 июля. Курс американской валюты по отношению к рублю увеличился на открытии торгов Московской биржи относительно предыдущего уровня закрытия.

Согласно данным площадки, стоимости доллара выросла на 9,25 копейки. В результате курс американской валюты находится на уровне 73,7425 рубля. Европейская валюта прибавила 14,5 копейки. Цена евро составляет 87,1025 рубля, передает ТАСС.

Аналитик TeleTrade Марк Гойхман ранее сообщил, что Центральный банк России создал существенный стимул, который может повлиять на динамику рынка в долгосрочной перспективе. Эксперт выделил основные факторы, способные отразиться на котировках российской национальной валюты в ближайшее время.

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