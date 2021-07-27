В Сети появился ролик фильма «Не время умирать»

Лос-Анджелес, 27 июля. На официальном YouTube-канале «Джеймс Бонд 007» был опубликован промо-ролик фильма «Не время умирать» с актером Дэниелом Крейгом в главной роли.

Грядущая кинолента станет 25-й в культовой франшизе о британском агенте. Нынешний исполнитель роли Джеймса Бонда Дэниел Крейг предстанет в своем знаменитом образе в последний раз, завершив историю «Казино Рояль».

С английским актером кинофраншиза вновь возродилась. Новые картины получают преимущественно положительные отзывы, а триквел «007: Координаты «Скайфолл»» стал самой успешной частью бондианы, собрав в прокате около 1,1 млрд долларов.

Фильм «Нет времени умирать» продолжит историю Бонда из «Спектра», а актриса Леа Сейду повторит свою роль Мадлен Свон. Также в съемках приняли участие Ана де Армас, Рами Малек, Бен Уишоу, Наоми Харрис, Джеффри Райт и Ральф Файнс.

Первоначально новый фильм о Джеймсе Бонде должен был выйти в кинотеатрах в апреле 2020 года. Однако из-за коронавирусной пандемии его релиз перенесен на 30 сентября 2021 года.

Ранее стало известно, что стриминговый сервис Netflix получит сериал «Покемоны» в стиле фильма «Детектив Пикачу». Его режиссером станет автор «Люцифера» Джо Хендерсон.