Глава Минстроя Файзуллин похвалил Сахалин за темпы строительства жилья

Южно-Сахалинск, 27 июля. Глава Минстроя России Ирек Файзуллин посетил с рабочим визитом Сахалинскую область и похвалил регион за быстрое строительство жилья.

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин посетил с рабочим визитом Сахалинскую область и похвалил регион за быстрое строительство жилья.

Министр посетил ряд строительных объектов и провел в правительстве региона расширенное совещание. Файзуллин подчеркнул, что Сахалинская область стала одним из двух регионов России, которые завершили программу по расселению аварийного жилья, признанное таковым до 2017 года. Глава Минстроя считает, что добиться этого удалось благодаря темпам строительства на островах, сообщает «Дерби ДВ».

«В целом, Сахалинская область выполняет планы по строительству жилья. Здесь основными стимулирующими мерами являются инструменты инфраструктурного меню», — сообщил Файзуллин.

Помимо строительства на Сахалине активно развивается туристическая сфера. В начале месяца в регион прилетел первый туристический чартер из Москвы.