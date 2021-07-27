Возле саратовского сарая нашли груду человеческих костей трехлетней давности

Красный Кут, 27 июля. Местный житель обнаружил человеческие кости при разборе сарая, расположенного на придомовой территории. Также рядом были найдены фрагменты мужской одежды.



По предварительной оценке, человек, останки которого были обнаружены, скончался около трех лет назад. Установить имя и причину смерти мужчины попробуют с помощью судебно-медицинской экспертизы.

«Такие ситуации являются весьма сложными для расследования. Три года — очень большой срок. Многое зависит от экспертов, будем надеяться, что они прольют свет на причины гибели. Конечно, скорее всего, тут нет ничего криминального, но убийство исключать нельзя», — рассказал корреспонденту ФАН сотрудник полиции Иван И.

Ранее мужчина утонул на глазах сына во время купания на реке в Пугачеве. Тело обнаружили только на следующий день.