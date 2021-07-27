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Леди Гага вновь появилась на публике в необычном наряде
Шоу-бизнес
Леди Гага вновь появилась на публике в необычном наряде
instagram.com  /  @ladygaga

Лос-Анджелес, 27 июля. Певица Леди Гага была замечена в Нью-Йорке. Голливудская звезда вновь привлекла внимание своим смелым и откровенным образом.

Актриса и поп-исполнительница прогулялась по мегаполису, но решила сделать это в необычном наряде. Очевидцы запечатлели это на фото и выложили его в соцсетях.

«Вот как Леди Гага ушла с деловой встречи в Нью-Йорке! Мы не шутим! Ей удалось пройти по ухабистому тротуару без посторонней помощи в этих 12-дюймовых туфлях на платформе, и она даже не пошатнулась», — написал источник.

На прогулку певица надела длинное и облегающее черное платье с тонким ремешком. Однако большее внимание привлекли высокие туфли на 30-сантиметровой платформе. Дополнили образ темные очки и необычная сумочка в виде сейфа.

Однако певица и сама любит поделиться откровенными фотографиями и видео. На днях Леди Гага на своей странице в Instagram опубликовала новый пост, в котором показала свой необычный купальник.

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Все новости / Шоу-бизнес / Леди Гага вновь появилась на публике в необычном наряде
музыка кино леди гага
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