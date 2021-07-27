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Кларксон запретил остальным ведущим шоу Grand Tour появляться в его новой передаче

  /   Обновлено: 27 июля 2021 08:47
Шоу-бизнес
Кларксон запретил остальным ведущим шоу Grand Tour появляться в его новой передаче
www.facebook.com  /  thegrandtour / Общественное использование

Лондон, 27 июля. Телешоу «Ферма Кларксона» получила второй сезон. Однако ведущий Джереми Кларксон заявил, что его коллеги из Grand Tour никогда не примут в нем участие.

Звезда автомобильной передачи Top Gear поднял свою популярность за счет нового реалити-сериала. В нем он борется за возрождение своей фермы в Оксфордшире. Об этом сообщает Mirror.

В предыдущих эпизодах он строил фермерский магазин, выращивал овец и изучал методы сохранения окружающей среды. Шоу стало успешным на стриминговом сервисе Amazon Prime и было продлено на второй сезон. Кларксон через соцсети объяснил, что вернется в продолжении сериала, как и его подруга Лиза Хоган, строитель Джеральд Купер, земельный агент Чарли Айленд и работник фермы Калеб Купер.

«Вся команда вернулась — Веселый Чарли, Лиза, Джеральд и зародыш в тракторе (Калеб)», — подписал Джереми свой пост в Twitter.

Подписчики поспешили прокомментировать новость. Один из них поинтересовался, появятся ли ведущие из Grand Tour Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй в новых эпизодах «Фермы».

«Ни за что на свете… Это не такое шоу», — категорично ответил Кларксон.

Ранее стало известно, что студия BBC анонсировала премьеру 13-го сезона сериала «Доктор Кто». Релиз трейлера научно-фантастического шоу состоялся на фестивале Comic Con в Сан-Диего.

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джереми кларксон Top Gear Grand Tour
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