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США возобновили ускоренную депортацию семей нелегальных иммигрантов

  /   Обновлено: 27 июля 2021 08:45
Общество
США возобновили ускоренную депортацию семей нелегальных иммигрантов
Global Look Press  /  Stringer / dpa

Вашингтон, 27 июля. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США объявило о возобновлении процедуры ускоренной депортации семей нелегальных иммигрантов.

МВБ вновь начало применять процедуру ускоренной депортации в отношении некоторых семей с понедельника, 26 июля, говорится в заявлении ведомства.

«Ускоренная депортация — это законная процедура по высылке тех семей, которые не имеют законных оснований находиться на территории США», — уточнили в министерстве.

Американские власти также напомнили, что попытки незаконного проникновения в США опасны и могут иметь «долгосрочные иммиграционные» последствия. В МВБ отметили, что администрация США работает над созданием упорядоченной, гуманной и безопасной иммиграционной системы.

По данным СМИ, в администрации президента США Джозефа Байдена опасаются, что отмена ограничений COVID-19 может вызвать всплеск миграции. Власти также обеспокоены вопросами финансирования и оснащения миграционных центров.

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мигранты сша мвб
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