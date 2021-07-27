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«Продавщице респект»: украинцы защитили харьковчанку в скандале с русским языком

  /   Обновлено: 27 июля 2021 08:37
Общество
«Продавщице респект»: украинцы защитили харьковчанку в скандале с русским языком
Федеральное агентство новостей

Харьков, 27 июля. Украинка Оксана Хвыля спровоцировала скандал, пожаловавшись на продавщицу киоска за русский язык. Однако жители Харькова не оценили ее действий.

Когда реализатор попросила активистку дать мелкие купюры, Оксана ответила, что сделает это только в случае, если продавщица будет разговаривать на украинском языке. После этого она возмутилась, нецензурно выразилась и закрыла киоск, но в результате лишилась рабочего места. Об этом сообщает Regnum.

«Я бы сама ее послала по-украински. Надоели уже со своим разделением на правильных и неправильных», — написала на украинском языке Таня Т.

Пользователь Olga отметила, что сама из Харькова. Она считает, что продавщица выразила мнение практически всех горожан.

«Надо было еще шваброй поточнее направление и ускорение придать…» — отреагировал Павел Б.

Николай О. уверен, что активистка просто искала повод для конфликта, чтобы записать видео. Ее цель — это раскрутка в соцсетях.

«Уважуха продавщице! Мало того, что русскоязычных притесняют на государственном уровне, так еще и ходят провоцируют. Это низко», — отреагировал Maxim V.

Ранее преподаватель украинского языка Александр Авраменко указал на речевые ошибки президента Украины Владимира Зеленского. Учитель посоветовал главе государства работать над этим.

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украина харьков русский язык
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