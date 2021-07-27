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Южная Корея сообщила о восстановлении линии связи с КНДР. События дня
Общество
Южная Корея сообщила о восстановлении линии связи с КНДР. События дня
Федеральное агентство новостей  / 

КНДР и Южная Корея восстановили разорванные линии связи

Южная Корея и КНДР восстановили линии для связи между государствами, разорванные в прошлом году, сообщает во вторник администрация южнокорейского президента. Как отметили в Голубом доме, лидеры двух стран неоднократно обменивались личными письмами, начиная с апреля. И наконец, «большой шаг в восстановлении взаимного доверия» сделан. Напомним, 16 июня 2020 года власти КНДР объявили о прекращении контактов с Сеулом по всем существующим каналам связи. А позже стало известно о подрыве офиса в технопарке Кэсон недалеко от демилитаризованной зоны. Власти КНДР подтвердили, что здание было разрушено по их решению.

Президент Туниса запретил любые перемещения в стране в ночное время

Южная Корея сообщила о восстановлении линии связи с КНДР. События дня
wikipedia.org  / Houcemmzoughi

Президент Туниса Каис Саид ввел запрет на любые перемещения по всей стране с 19:00 вечера до 06:00 утра до 27 августа 2021 года. Запрет не касается только тех, кто работает по ночам. Кроме того, Саид запретил собрания групп более трех человек. Об этом сообщается в коммюнике администрации главы государства. Уточняется, что срок запрета может быть изменен. Напомним, Каис Саид 25 июля сообщил о приостановке работы парламента на 30 дней. Он также отменил неприкосновенность всех депутатов и отправил в отставку премьер-министра. В Рабат были введены войска. Решение было принято после демонстраций, участники которых вышли добиваться роспуска парламента и смены политического режима. Протестующие потребовали наказать виновных в ухудшении эпидемиологической и социально-экономической ситуации в Тунисе.

США продолжат поддерживать иракские силы безопасности

Южная Корея сообщила о восстановлении линии связи с КНДР. События дня
flickr.com  / U.S. Department of Defense Current Photos

США продолжат поддержку иракских сил безопасности, но откажутся от участия в военных операциях к концу 2021 года, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Ирака Фуада Хусейна. Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден 26 июля на встрече с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми заявил, что американская боевая миссия на иракской территории завершится к концу 2021 года. Соответствующее решение стороны приняли в ходе переговоров в Белом доме.

Селевой поток перекрыл федеральную автодорогу в Кабардино-Балкарии

Южная Корея сообщила о восстановлении линии связи с КНДР. События дня
mchs.rk.gov.ru  / Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым

Движение по федеральной автодороге А-158 перекрыто в Кабардино-Балкарии из-за схода селевого потока на проезжую часть, сообщили в главном управлении МЧС России 27 июля. В настоящее время на месте дежурит оперативная группа МЧС и подразделения ГИБДД. Дорожные службы начали расчистку проезжей части. Завершить работы и восстановить проезд транспорта планируется в первой половине дня 27 июля.

 

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