Южная Корея сообщила о восстановлении линии связи с КНДР. События дня

КНДР и Южная Корея восстановили разорванные линии связи Южная Корея и КНДР восстановили линии для связи между государствами, разорванные в прошлом году, сообщает во вторник администрация южнокорейского президента. Как отметили в Голубом доме, лидеры двух стран неоднократно обменивались личными письмами, начиная с апреля. И наконец, «большой шаг в восстановлении взаимного доверия» сделан. Напомним, 16 июня 2020 года власти КНДР объявили о прекращении контактов с Сеулом по всем существующим каналам связи. А позже стало известно о подрыве офиса в технопарке Кэсон недалеко от демилитаризованной зоны. Власти КНДР подтвердили, что здание было разрушено по их решению.

Президент Туниса запретил любые перемещения в стране в ночное время wikipedia.org / Houcemmzoughi Президент Туниса Каис Саид ввел запрет на любые перемещения по всей стране с 19:00 вечера до 06:00 утра до 27 августа 2021 года. Запрет не касается только тех, кто работает по ночам. Кроме того, Саид запретил собрания групп более трех человек. Об этом сообщается в коммюнике администрации главы государства. Уточняется, что срок запрета может быть изменен. Напомним, Каис Саид 25 июля сообщил о приостановке работы парламента на 30 дней. Он также отменил неприкосновенность всех депутатов и отправил в отставку премьер-министра. В Рабат были введены войска. Решение было принято после демонстраций, участники которых вышли добиваться роспуска парламента и смены политического режима. Протестующие потребовали наказать виновных в ухудшении эпидемиологической и социально-экономической ситуации в Тунисе.

США продолжат поддерживать иракские силы безопасности flickr.com / U.S. Department of Defense Current Photos США продолжат поддержку иракских сил безопасности, но откажутся от участия в военных операциях к концу 2021 года, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Ирака Фуада Хусейна. Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден 26 июля на встрече с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми заявил, что американская боевая миссия на иракской территории завершится к концу 2021 года. Соответствующее решение стороны приняли в ходе переговоров в Белом доме.