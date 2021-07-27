Компания Netflix выпустит сериал по вселенной Покемонов

Лос-Анджелес, 27 июля. Стриминговый сервис Netflix получит сериал «Покемоны» в стиле фильма «Детектив Пикачу». Его режиссером станет автор «Люцифера» Джо Хендерсон.

Франшиза о монстрах стала популярной в 1996 году, когда вышла одноименная игра. Затем вышел знаменитый мультсериал, анимационные фильмы и комиксы. В 2019 году фанатам Покемонов был представлен фильм «Детектив Пикачу» с Райаном Рейнольдсом и Джастисом Смитом в главных ролях. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Кинолента получила смешанные отзывы, но окупилась за счет проката в кинотеатрах. Из-за этого студия Warner Bros. сомневается в целесообразности съемок сиквела. Однако источники утверждают, что компания Netflix принялась за разработку сериала.

Никаких подробностей о сюжете проекта пока нет, так как он находится на ранних стадиях разработки. Шоураннер сериала «Люцифер» Джо Хендерсон напишет сценарий и займет пост исполнительного продюсера. Известно, что «Покемоны» от Netflix будут выполнены в стиле «Детектива Пикачу». То есть, это не будет анимационный сериал. В нем обычная съемка будет сочетаться с компьютерной графикой.

Ранее стало известно, что канал Showtime показал полноценный трейлер нового сезона сериала «Декстер», в котором главный герой возвращается к старым «увлечениям».