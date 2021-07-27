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Мик Джаггер отметил 78-й день рождения
Шоу-бизнес
Мик Джаггер отметил 78-й день рождения
wikimedia.org  /  Raph_PH / CC BY 2.0

Лондон, 27 июля. Фронтмен группы Rolling Stones Мик Джаггер отметил свой день рождения и показал свежую фотографию через свой аккаунт в Twitter.

Исполнитель хита Paint it, Black провел небольшую вечеринку в понедельник 26 июля. Он решил отдохнуть на свежем воздухе, чем и поделился со своими фанатами в соцсетях.

«Большое спасибо за все ваши поздравления с днем рождения», — подписал свой пост Джаггер.

На снимке певец стоит возле юрты. На день рождения он надел черно-белую рубашку с темной футболкой, зеленые джинсы и кроссовки. Подписчики поспешили поздравить своего кумира.

Thanks so much for all your birthday wishes ❤️ pic.twitter.com/sNqYKddAqB

— Mick Jagger (@MickJagger) July 26, 2021

«Надеюсь, у тебя хороший день рождения, Мик! Люблю тебя», — написал один из фанатов.

«Хорошо выглядишь, Мик, с днем рождения», — поздравил вокалиста другой подписчик.

«С днем рождения, легенда!» — отметился третий комментатор.

Ранее стало известно, что певец Дима Билан принял участие в акции #WewillROCyou в поддержку российских спортсменов на летних Олимпийских играх в Токио. Музыкант выпустил новый клип.

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Мик Джаггер музыка день рождения rolling stones
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