Мик Джаггер отметил 78-й день рождения

Лондон, 27 июля. Фронтмен группы Rolling Stones Мик Джаггер отметил свой день рождения и показал свежую фотографию через свой аккаунт в Twitter.

Исполнитель хита Paint it, Black провел небольшую вечеринку в понедельник 26 июля. Он решил отдохнуть на свежем воздухе, чем и поделился со своими фанатами в соцсетях.

На снимке певец стоит возле юрты. На день рождения он надел черно-белую рубашку с темной футболкой, зеленые джинсы и кроссовки. Подписчики поспешили поздравить своего кумира.

Thanks so much for all your birthday wishes ❤️ pic.twitter.com/sNqYKddAqB