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Меган Маркл хотела получить извинения после интервью с Опрой
Общество
Меган Маркл хотела получить извинения после интервью с Опрой
Pr Scr youtube.com  /  CBS

Лос-Анджелес, 27 июля. Герцогиня Сассекская надеялась на извинения от королевской семьи после своего скандального интервью с телеведущей Опрой Уинфри. Об этом заявил королевский эксперт Том Куинн.

Меган Маркл вместе со своим мужем принцем Гарри в марте открыто поговорила с телезвездой и сделала несколько шокирующих заявлений. Об этом сообщает Mirror.

В интервью она рассказала, что она была склонна к самоубийству во время своего пребывания в Букингемском дворце. Она обвинила своих родственников в том, что они беспокоятся о цвете кожи ее сына Арчи. Также она утверждала, что герцогиня Кембриджская заставила ее плакать.

«Я думаю, она надеялась на извинения, она надеялась, что они позвонят и скажут: «Нам очень жаль, но теперь мы видим, что зашли слишком далеко. Мы должны были вести себя по-другому, мы должны были сесть всей семьей и обсудить ваши проблемы с психическим здоровьем. Я думаю, что она была в ужасе от того, что реакция была настолько негативной со стороны семьи, и они не ответили так, как она хотела», — отметил Куинн.

Ранее стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл планируют написать совместную книгу, в которой пойдет речь о лидерстве.

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