Новый способ опреснения воды с помощью солнечной энергии разработали в России

Екатеринбург, 27 июля. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) и их коллеги из Ирака разработали новую технологию опреснения воды, сообщает Case Studies in Thermal Engineering.

Исследователи разработали гибридную технологию увеличения эффективности испарения в солнечном дистилляторе благодаря солнечному коллектору и вращающемуся полому цилиндру.

«Создана технология опреснения воды путем применения вращающегося полого цилиндра внутри солнечного дистиллятора для ускорения испарения воды в емкости путем образования тонкой пленки воды на внешней и внутренней поверхности цилиндра, которая с каждым оборотом постоянно обновлялась. Для повышения температуры воды под цилиндром мы применили солнечный коллектор», — цитирует заведующего кафедрой атомные станции и возобновляемые источники энергии УрФУ Сергея Щеклеина РИА Новости.

Коэффициент повышения производительности дистиллятора в сравнении с традиционными устройствами достиг 280% в относительно жаркие и 300%-400% в более прохладные месяцы. Производительность дистилляции воды летом и зимой составляет 12,5 л/м2·сут и 3,5 л/м2·сут соответственно.

Авторы разработки считают, что их технология значительно снизит стоимость опреснения воды и позволит в четыре раза увеличить объемы производства.

Их коллеги, прикамские ученые, ранее создали математическую модель и основанный на ней алгоритм, который позволит определить наиболее эффективные условия добычи нефти и сэкономить средства предприятий. Благодаря разработке, предприятия смогут более рационально использовать оборудование, снизить затраты на электроэнергию и ремонт скважин.