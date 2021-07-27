Самолет главы минобороны Турции экстренно сел в аэропорту города Адана

Анкара, 27 июля. Самолет с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром на борту экстренно приземлился в аэропорту города Адана после столкновения с птицей, выяснило агентство Anadolu.

Акар проводил инспекцию подразделений Вооруженных сил Турции в провинции Килис на сирийской границе. В самолете с ним находились высшие военачальники и губернатор провинции Газиантеп Давут Гюль.

Борт вылетел из Газиантепа и совершил вынужденную посадку в аэропорту города Адана после столкновения с птицей. Во время инцидента никто не пострадал.

Также внештатная ситуация произошла на борту выполнявшего рейс Минск — Анталья самолета авиакомпании Belavia. Авиалайнер подал сигнал бедствия и совершил посадку в столичном аэропорту Домодедово.