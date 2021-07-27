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Около половины американцев считают ошибкой войну в Афганистане
Армия
Около половины американцев считают ошибкой войну в Афганистане
wikipedia.org  /  Jeffrey Alexander via The U.S. Army

Вашингтон, 27 июля. Опрос показал, что 47% американцев считают, что участие США в войне на территории Афганистана было ошибкой. Исследование проводил социологический институт Gallup.

Вашингтон недавно сообщил, что большинство американских войск к концу августа будет выведено из Афганистана. Социологи проводили опрос в период с 6 по 21 июля.

В исследовании приняли участие 1007 американцев старше 18 лет в 50 штатах. Погрешность равна 4% с вероятностью 95%. Социологический институт проводит этот опрос с 2001 года. В 2014 году 49% жителей США посчитали, что война в Афганистане была ошибкой. Этот показатель стал самым большим за все время.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми ранее прибыл в Вашингтон. Он в Белом доме проведет переговоры с президентом США Джо Байденом.

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