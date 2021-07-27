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Началась разработка двухместного Су-57 для управления беспилотниками «Охотник»
Армия
Началась разработка двухместного Су-57 для управления беспилотниками «Охотник»
Минобороны РФ

Москва, 27 июля. Управление перспективными ударными беспилотными летательными аппаратами «Охотник» будет происходить за счет двухместного командного истребителя пятого поколения Су-57.

Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе в интервью ТАСС. По его словам, разработка командного истребителя уже началась.

Предполагается, что двухместный Су-57 будет носить порядка четырех «Охотников». Беспилотник будет поражать воздушные и наземные цели в рамках сетецентрического взаимодействия с истребителем Су-57.

Недавно заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков рассказал, что разрабатываемый в России первый ударный БПЛА тяжелого класса С-70 «Охотник» будет превосходить все западные аналоги.

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