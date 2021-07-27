Российские путешественники признались в привычке занимать лежаки на пляже

Москва, 27 июля. Опрошенные российские путешественники рассказали, как часто они уходят с пляжа, заняв лежаки.

Около 43% респондентов заметили, что такое поведение вызывает у них сильное раздражение, при этом каждый пятый россиянин признался, что делал так по необходимости, хоть и отдает отчет в неэтичности своих действий, передает РИА Новости.

Еще 6% туристов признались, что делают так постоянно, потому что любят проводить время на пляже. Еще 5% респондентов заявили, что давно не сталкивались с такой ситуацией и не делали так сами.

В этом июле отдыхающие на пляжах Феодосии наблюдали еще одну неприятную ситуацию: море окрасилось в черный цвет и приобрело неприятный запах.