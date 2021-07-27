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Адвокат Бритни Спирс потребовал отстранить ее отца от опекунства
Общество
Адвокат Бритни Спирс потребовал отстранить ее отца от опекунства
Global Look Press  /  face to face/Instagram

Лос-Анджелес, 27 июля. Новый адвокат певицы Бритни Спирс Мэтью Розенгарт потребовал отстранить ее отца Джейми Спирса от опекунства над дочерью.

Также адвокат потребовал передать контроль над ее финансами профессиональному аудитору Джейсону Рубину. Он специализируется на управлении сложными трастами и на делах о злоупотреблении опекунством.

Розенгарт оценил состояние звезды в 60 млн долларов. Из них 2,7 млн долларов наличными, остальные — в виде инвестиций и недвижимости. В конце июня Бритни впервые открыто рассказала о своей жизни. Она заявила, что ее отец злоупотребляет правами опекуна и потребовала отстранить его от этой должности.

Недавно поп-звезда Бритни Спирс объявила о приостановке выступлений из-за опеки отца. Она отказывается выступать, пока не освободится от контроля со стороны Джеймса Спирса.

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Бритни Спирс адвокат опека
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