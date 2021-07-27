Российские специалисты работают над сервисом цифровой «капсулы времени»

Москва, 27 июля. Российские специалисты создадут электронную «капсулу времени» с использованием технологии блокчейн для передачи наследникам цифровой информации.

Платформа Национальной технологической инициативы информирует, что проект будет представлен на интенсивных курсах «Архипелаг 2121» в Великом Новгороде. Сервис позволит в защищенном виде хранить цифровые данные и активы — от паролей для социальных сетей до ключей к биткоин-кошелькам.

Их можно будет передавать наследникам спустя годы. Зашифрованная информация будет храниться на SberCloud и дублироваться на DropBox и другие площадки. Об этом пишет РИА Новости.

Пресс-служба отмечает, что кроме паролей в «капсулу времени» можно поместить фотографии, тексты, видеособщения или координаты расположения ценных вещей. Ссылку на «капсулу» пользователь отправляет получателю. Сама «капсула времени» откроется только в определенный срок.

Ранее основатель и генеральный директор IT-компании Vivaldi Technologies Йон фон Течнер назвал два основных признака, по которым можно определить утечку персональных данных. В первую очередь специалист рекомендовал обратить внимание на рекламу, появляющуюся в Сети.