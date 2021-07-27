Дочь принца Гарри и Меган Маркл стала членом королевской семьи

Лос-Анджелес, 27 июля. Дочь герцогов Сассекских Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор была официально добавлена в королевскую семью спустя семь недель после рождения.

Официальный сайт Букингемского дворца был обновлен в понедельник 26 июля. Перед этим королевская семья столкнулась с критикой из-за того, что дочь принца Гарри и Меган Маркл не была своевременно добавлена в наследственную линию после ее рождения в июне 2021 года. Об этом сообщает Fox News.

Лилибет, чье имя является данью уважения как королеве Великобритании Елизавете II, так и покойной принцессе Диане, теперь занимает восьмое место в очереди на трон. Ее добавление в этот список ставит принца Эндрю (третий ребенок монарха и принца Филиппа. — Прим. ред.) на девятую строчку в королевской наследственной линии. Она расположилась сразу после ее старшего брата Арчи Маунтбеттена-Виндзора, который родился в 2019 году.

Задержка с добавлением второго ребенка Меган и Гарри в список наследников престола впервые была замечена Daily Mail. Издание сообщило об этом и привело сравнение с Арчи, который попал на королевский сайт через две недели после своего рождения.

Ранее королевский корреспондент журнала Hello! Даниэла Стейси объяснила, почему принц Гарри и Меган Маркл пропустили свадьбу Китти Спенсер.