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«Отсутствие логики»: украинцы оценили ответ «Нафтогаза» «Газпрому»
Общество
«Отсутствие логики»: украинцы оценили ответ «Нафтогаза» «Газпрому»
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 27 июля. Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко ответил председателю совета директоров «Газпрома» Алексею Миллеру о готовности сохранить транзит газа. Однако в Сети высмеяли это заявление.

Представитель российской компании отметил, что голубое топливо будет и дальше идти через Украину в том случае, если это будет целесообразно для РФ. Однако Витренко решил, что так Москва навязывает завышенные цены. Об этом пишет Regnum.

«Мы им не верим, они враги, но от их газа не откажемся. Полное отсутствие логики и здравого смысла», — отмечает Наталья Н.

Дмитрий К. считает, что в этой новости прекрасно все. Украина — страна-нищеброд с требованиями хозяина. Поэтому политики и выпрыгивают из шароваров, как могут.

«Если перевести на обычный бытовой язык, то это звучит примерно так: «Я куплю вашу рыбу, если вы её поймаете, почистите и мне же за неё заплатите»», — поделился своим мнением Сергей М.

Виталий Т. уверен, что «Нафтогаз» пустословит. Стоит канцлеру ФРГ Ангеле Меркель пообещать президенту Украины Владимиру Зеленскому модернизацию, интеграцию и прочие блага, и все сразу наладится.

Ранее эксперт Института стран СНГ, политолог и экономист Александр Дудчак в интервью Федеральному агентству новостей объяснил, почему газовая система Украины может превратиться в металлолом.

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