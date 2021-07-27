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Дачникам назвали опасные для огорода виды деревьев

  /   Обновлено: 27 июля 2021 07:36
Общество
Дачникам назвали опасные для огорода виды деревьев
wikipedia.org  /  Kpjas / CC BY-SA 3.0

Москва, 27 июля. Некоторые деревья способны погубить приусадебный участок, потому что их корневая система может полностью уничтожить посадки, которым уделялись силы и средства.

Посадка неправильного дерева может нанести такой урон, что на исправление ситуации уйдут годы, рассказали специалисты в беседе с «Московским комсомольцем». Первой в списке нежелательных деревьев идет липа, корни которой могут буквально «приподнять» расположенный по соседству дом. Поэтому следует своевременно выкорчевать дерево.

То же самое касается черемухи, которую нельзя сажать ближе 15 метров от капитальных строений под угрозой разрушения. Таким же опасным гостем приусадебного участка являются тополь, вяз, ясень и канадский клен.

Недавно российским дачникам рассказали, как продлить сезон сбора огурцов. Первым делом нужно тщательно обрезать листья и пасынки.

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