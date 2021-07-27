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«Хозяева не едут к марионеткам»: в Сети оценили отсутствие Байдена на «Крымской платформе»
Общество
«Хозяева не едут к марионеткам»: в Сети оценили отсутствие Байдена на «Крымской платформе»
Global Look Press  /  Sarah Silbiger - Pool Via Cnp / Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Киев, 27 июля. Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что американский президент Джо Байден не приедет на саммит «Крымской платформы».

Политик отметил, что в переговорах будет участвовать не глава государства или вице-президент. Это будет представитель кабинета. Украинцы обсудили заявление Кента.

«Не может быть. Лишь бы наши мощные партнеры Литва, Латвия, Польша приехали…» — добавил Майский Барин.

Иван М. считает, что Демократическая партия США добилась своего уже в 2014 году. Им сейчас не нужны проблемы с Россией. Скоро Байден прибудет на открытие «СП-2», а Украина при этом будет и дальше подчиняться Западу. Ей сейчас нужно самостоятельно строить свое государство, и особенно экономику.

«Это же как дважды два, хозяева не ездят в гости к своим марионеткам (сколько бы те ни пыжились и ни распушали хвост). Для этого достаточно телефона. Весовые категории и значимость разные… Это для «наших» они — друзья и партнеры, а для них мы (страна) — всего лишь как средства», — добавила Larisa Ivanovna.

Саша О. добавил, что Байдену нет смысла видеться с шутником (президентом Украины Владимиром Зеленским. — Прим. ред.). Он сейчас точит ножницы, чтобы перерезать ленточку на открытии газопровода.

Ранее украинский военный эксперт Олег Стариков предсказал проигрыш Киева после запуска российского газопровода «Северный поток — 2» в обход Украины.

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