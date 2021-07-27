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Проценко рассказал о своих целях на выборах в Госдуму
Политика
Проценко рассказал о своих целях на выборах в Госдуму
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 27 июля. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что решил пойти на выборы в Госдуму из-за возможности участвовать в перезагрузке системы здравоохранения.

В своем Telegram-канале кандидат в депутаты отметил, что согласился на участие в выборах из-за возможности помочь врачам и пациентам, а также «участвовать в перезагрузке системы здравоохранения».

«По поручению президента «Единая Россия» совместно с правительством и регионами запустили масштабную программу перезагрузки первичного звена оказания медицинской помощи. И мы с коллегами-врачами уже активно работаем над предложениями, которые помогут сделать современное здравоохранение доступным для всех», — сообщил Проценко.

По зафиксированным планам построят новые и отремонтируют уже действующие поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты и больницы. Регионы получат современные мобильные медицинские комплексы и машины скорой помощи.

Проценко вошел в федеральную пятерку кандидатов в Госдуму от «Единой России». Ранее свое включение в список прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. Дипломат подчеркнул, что представлять партию на выборах для него — большая честь.

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