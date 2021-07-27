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Спортсменки рассказали о сексе и вечеринках на Олимпийских играх
Спорт
Спортсменки рассказали о сексе и вечеринках на Олимпийских играх
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

Токио, 27 июля. Немецкая прыгунья в длину Сьюзен Тидтке рассказала об интимной жизни участников Олимпийских игр и попытках организаторов оградить спортсменов от занятий сексом.

Тидтке напомнила, что спортсмены находятся на пике физической формы во время Олимпиады и после соревнований они хотят высвободить энергию. Запреты на секс в таких условиях просто не работают, сообщила New York Post спортсменка.

Прыгунья отметила, что на тренировках ей говорили воздержаться от секса перед выступлением. Но после соревнований в спорте никаких запретов нет.

«Там проходит одна вечеринка за другой, часто в дело вступает алкоголь. Вы всегда слышали, как «веселятся» другие, иногда вы едва могли заснуть», — рассказала спортсменка.

Вратарь женской сборной США по футболу Хоуп Соло рассказала, что на Олимпиаде много секса. Спортсменка видела, как некоторые люди занимались любовью прямо на улице.

Олимпийские игры официально стартовали в Токио 23 июля. На церемонии открытия прозвучала песня Джона Леннона Imagine. В этом году песню исполнили бенинская певица Анжелика Киджо, испанец Алехандро Санс, американец Джон Ледженд и новозеландец Кит Урбан, которые символизировали Африку, Европу, Америку и Океанию соответственно. Азию представлял детский хор из токийского района Сугинами.

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