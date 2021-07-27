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Психолог дал советы по борьбе со страхом перед вакцинацией
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Психолог дал советы по борьбе со страхом перед вакцинацией
Общество
Психолог дал советы по борьбе со страхом перед вакцинацией
pskovgorod.ru  /  Город Псков

Москва, 27 июля. Психолог Никита Чернов посоветовал разобраться в причинах страха перед вакцинацией, чтобы победить его.

Заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы №1 им. Алексеева департамента здравоохранения Москвы отметил, что страх перед вакцинацией поможет побороть разбор его причин, принятие страха как естественное проявление жизни и поиск аргументов, которые помогут преодолеть это иррациональное чувство.

«Но, возможно, это не сработает, потому что страх — чувство иррациональное. И защищаться человек тоже будет нерациональными психологическими механизмами», — предупредил Чернов.

Психолог заявил, что человек должен сам преодолеть свой страх. Близкие могут оказать поддержку в той мере, в которой она необходима. Но заставить человека прекратить бояться не получится.

Чернов подчеркнул, что важно научиться принимать страх как естественное проявление жизни и выполнять необходимые действия несмотря на него.

По данным главы Минздрава России Михаила Мурашко к пятнице, 23 июля, почти 35 миллионов россиян получили первый компонент вакцины от коронавируса. Министр также отметил увеличение темпов производства вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт».

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