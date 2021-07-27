Дачников научили, как размножить на огороде удачный сорт

Москва, 27 июля. Если какой-то сорт оказался особенно удачным, то его семенами можно запастись впрок самостоятельно.

Чтобы взять семена от тыквенных культур (среди которых огурцы, кабачки, патиссоны, тыквы), нужно при выращивании не только изолировать один сорт от другого, но и один овощ располагать подальше от его родственника, передает Sobesdnik.ru.

Красные зрелые помидоры, вызревшие на растении, могут быть хорошим источником семян. Необходимо разрезать плод поперек над банкой, сдавить его и вычистить семена вместе с жидкостью. Сбраживать нужно два или три дня при температуре 23–25 градусов. Затем нужно промыть семена, высушить и переложить в бумажные пакеты.

Получить семена моркови, петрушки, сельдерея, дайкона можно с центральных зонтиков. Когда они побуреют и начнут закручиваться, срежьте зонтики и подсушите их. Затем выделите семена, перетерев зонтики. Семена нужно залить, при этом самые лучшие из них опустятся на дно.

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