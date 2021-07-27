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Россиян предупредили о сильном росте цен на минтай
Экономика
Россиян предупредили о сильном росте цен на минтай
wikipedia.org  /  Allen Shimada, NOAA NMFS OST

Москва, 27 июля. Средняя стоимость лососевых рыб, включая минтай, может повыситься на 30% в ближайшие месяцы из-за значительного запаса рыбы на Дальнем Востоке.

Стоимость рыбы зависит от налаженность логистики в центральных районах России. Раньше в основном минтай поставлял Китай. Об этом сообщил президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев News.ru.

«В настоящее же время российским производителям нужно переключаться на внутренний рынок, где продукции нужно будет преодолеть значительно большее расстояние, прежде чем минтай попадет на прилавки. Поэтому в краткосрочной перспективе мы ожидаем «ценового шока» на 30%», — сказал Корнев.

Стоимость рыбы зависит от глобального роста цен и ограничений, связанных с коронавирусом. На другие морепродукты тоже ожидается повышение цен, но незначительное.

Ранее в Банке России объявили о снижении цен на борщевой набор. Специалисты ЦБ уверены, что часть продуктов выросла в цене из-за мирового рынка, тогда как подорожание другой части было вызвано сезонными причинами. Центральный банк России зафиксировал снижение стоимости основных продуктов питания. Глава регулятора Эльвира Набиуллина ожидает, что тенденция продолжится.

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