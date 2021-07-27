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Тайфун «Непартак» накроет Сахалинскую область
Общество
Тайфун «Непартак» накроет Сахалинскую область
pxhere.com

Южно-Сахалинск, 27 июля. Тайфун «Непартак» переместится из Японского моря в Сахалинскую область в конце рабочей недели, сообщили в местном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Приход тайфуна ожидается в четверг или пятницу. Ожидаются первые за месяц дожди с грозами и понижение температуры воздуха. Она упадет до 23 градусов.

В регионе за весь июль ни разу не выпадали осадки. Исключением являются кратковременные и почти незначительные дожди в некоторых населенных пунктах. Сейчас в регионе установилась температура воздуха около плюс 30–35 градусов.

Ранее сообщалось, что на Шанхай обрушился тайфун «Ин-Фа». Власти уже эвакуировали более 360 тысяч человек из прибрежных районов.

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