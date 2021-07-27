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Северная и Южная Кореи восстановили разорванные линии связи
Политика
Северная и Южная Кореи восстановили разорванные линии связи
wikipedia.org  /  Roman Harak / CC BY-SA 2.0

Сеул, 27 июля. Разорванные в 2020 году линии связи между КНДР и Южной Кореей восстановили после того, как лидеры обеих стран договорились об этом.

Администрация президента Республики Корея сообщила, что связь была восстановлена впервые за 14 месяцев с момента прекращения работы всех линий 9 июня 2020 года. Полномочные органы двух стран провели первый телефонный звонок утром.

«Мы надеемся, что восстановление межкорейской линии связи положительно отразится на развитии и восстановлении межкорейских отношений», — заявили администрации.

Договоренность о восстановлении связи была достигнута при обмене посланиями лидеров КНДР и Южной Кореи.

Раннее Южная Корея анонсировала создание масштабной системы ПВО для защиты от КНДР. Система будет напоминать израильский «Железный купол».

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кндр южная корея линии связи
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