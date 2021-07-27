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Британский астролог назвала лучшие цвета одежды для каждого знака зодиака

  /   Обновлено: 27 июля 2021 06:16
Общество
Британский астролог назвала лучшие цвета одежды для каждого знака зодиака
Невские Новости

Лондон, 27 июля. Каждому знаку зодиака стоит придерживаться в одежде определенного цвета, который подчеркнет особенности его характера, уверена британский астролог Инбаал Хонигман.

Водолеям и Рыбам стоит отдать предпочтения синему и бирюзовому цветам соответственно из-за их приверженности водной стихии: именно эти цвета придадут им спокойствия и уверенности. Ракам лучше надевать одежду серого цвета по этой же причине.

Представителям земной стихии Тельцам лучше придать гардеробу зеленый оттенок, а Близнецам — желтый. Девам будет наиболее комфортно в коричневом. Львам, Весам и Скорпионам подойдут оранжевый, розовый и черный цвета, а вот Овну лучше всего обратить внимание на ярко-красный, который подчеркнет их эмоциональность. Стрельцам нужно придерживаться фиолетового, а Козерогам подойдут образы с бордовыми или винными тонами.

Также астрологи рассказали, представителям каких знаков повезет с финансами в августе. Наиболее финансово обеспеченными в конце этого лета будут Львы, которым звезды обещают большую прибыль.

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