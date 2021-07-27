Дочь принца Гарри и Меган не включили в очередь на престол

Лондон, 27 июля. Дочь принца Гарри и Меган Маркл Лилибет спустя семь недель после рождения все еще не добавлена в линию престолонаследия королевской семьи на официальном сайте.

Как напоминает Daily Mail, Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор родилась 4 июня в США и занимает восьмую строчку в очереди на престол. Однако до сегодняшнего дня официальный сайт королевской семьи еще не признал рождение девочки по официальной линии преемственности.

Пока на сайте восьмым в очереди на престол значится принц Эндрю, а имя дочери Гарри и Меган по-прежнему отсутствует. Имя Лилибет должно стоять сразу после ее брата Арчи, которого добавили в список всего через 15 дней после его рождения в 2019 году.

Девочка родилась вскоре после скандального двухчасового интервью Гарри и Меган Опре Уинфри. Тогда, напомним, они заявили, что среди причин, по которым они покинули Великобританию, был расизм в королевской семье. Эксперты полагают, что инцидент со списком связан именно со словами герцогов Сассекских: якобы королева Елизавета II таким образом отомстила внуку.

Представитель Букингемского дворца сказал, что веб-сайт королевской семьи «периодически обновляется».

Скандал разгорается на фоне заявлений о том, что пара хочет, чтобы Лилибет получила королевское крещение, как и ее старший брат Арчи. Согласно королевским инсайдерам, дочь герцога и герцогини Сассекских Лилибет Диана могла пойти по стопам старшего брата Арчи и креститься в часовне Святого Георгия в Виндзоре в присутствии королевы.

В минувшее воскресенье, 26 июля, леди Китти Спенсер, являющаяся племянницей принцессы Дианы, старшая дочь ее брата графа Чарльза Спенсера, вышла замуж. Ее избранником стал 62-летний бизнесмен Майкл Льюис. Свадебную церемонию провели в Риме. На нее были приглашены британские аристократы и представители мирового шоу-бизнеса. Но принца Гарри и Меган на торжестве не оказалось.